Токеномика Rintaro (RINTARO)

Токеномика Rintaro (RINTARO)

Откройте для себя ключевую информацию о Rintaro (RINTARO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rintaro (RINTARO)

$RINTARO is a memecoin on Ethereum. But $RINTARO is more than just a memecoin; it's a homage to the legendary Neiro. As the long-lost twin brother, Rintaro brings a fresh perspective and unique abilities to the crypto world. Join us as we unveil the secrets of this enigmatic character and explore the limitless potential of the $RINTARO token. Join our growing community of crypto enthusiasts and fellow fans of the legendary Neiro. Together, we'll shape the future of $RINTARO and unlock its full potential.

Официальный сайт:
https://rintaroerc.xyz/

Токеномика и анализ цен Rintaro (RINTARO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rintaro (RINTARO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,46K
$ 16,46K$ 16,46K
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,46K
$ 16,46K$ 16,46K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rintaro (RINTARO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rintaro (RINTARO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RINTARO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RINTARO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RINTARO, изучите текущую цену RINTARO!

Прогноз цены RINTARO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.