Токеномика Rintaro (RINTARO) Откройте для себя ключевую информацию о Rintaro (RINTARO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rintaro (RINTARO) $RINTARO is a memecoin on Ethereum. But $RINTARO is more than just a memecoin; it's a homage to the legendary Neiro. As the long-lost twin brother, Rintaro brings a fresh perspective and unique abilities to the crypto world. Join us as we unveil the secrets of this enigmatic character and explore the limitless potential of the $RINTARO token. Join our growing community of crypto enthusiasts and fellow fans of the legendary Neiro. Together, we'll shape the future of $RINTARO and unlock its full potential. Официальный сайт: https://rintaroerc.xyz/ Купить RINTARO сейчас!

Токеномика и анализ цен Rintaro (RINTARO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rintaro (RINTARO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,46K $ 16,46K $ 16,46K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,46K $ 16,46K $ 16,46K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rintaro (RINTARO)

Токеномика Rintaro (RINTARO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rintaro (RINTARO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RINTARO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RINTARO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RINTARO, изучите текущую цену RINTARO!

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