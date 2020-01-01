Токеномика Rintaro (RINTARO)
Информация о Rintaro (RINTARO)
$RINTARO is a memecoin on Ethereum. But $RINTARO is more than just a memecoin; it's a homage to the legendary Neiro. As the long-lost twin brother, Rintaro brings a fresh perspective and unique abilities to the crypto world. Join us as we unveil the secrets of this enigmatic character and explore the limitless potential of the $RINTARO token. Join our growing community of crypto enthusiasts and fellow fans of the legendary Neiro. Together, we'll shape the future of $RINTARO and unlock its full potential.
Токеномика и анализ цен Rintaro (RINTARO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rintaro (RINTARO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Rintaro (RINTARO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Rintaro (RINTARO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RINTARO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RINTARO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RINTARO, изучите текущую цену RINTARO!
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