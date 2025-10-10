Токеномика Ring AI (RING) Откройте для себя ключевую информацию о Ring AI (RING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Ring AI (RING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ring AI (RING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 283,05K $ 283,05K $ 283,05K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 283,05K $ 283,05K $ 283,05K Исторический максимум: $ 0,87041 $ 0,87041 $ 0,87041 Исторический минимум: $ 0,00269836 $ 0,00269836 $ 0,00269836 Текущая цена: $ 0,00283051 $ 0,00283051 $ 0,00283051 Узнайте больше о цене Ring AI (RING) Купить RING сейчас!

Информация о Ring AI (RING) Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Официальный сайт: https://www.tryring.ai/

Токеномика Ring AI (RING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ring AI (RING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RING, изучите текущую цену RING!

