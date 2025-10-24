Текущая цена Ring AI сегодня составляет 0,00154354 USD. Следите за обновлениями цены RING к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RING прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ring AI сегодня составляет 0,00154354 USD. Следите за обновлениями цены RING к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RING прямо сейчас на MEXC.

Цена Ring AI (RING)

Текущая цена 1 RING в USD:

$0,00154354
$0,00154354
-20,30%1D
График цены Ring AI (RING) в реальном времени
Информация о ценах Ring AI (RING) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00150183
$ 0,00150183
Мин 24Ч
$ 0,00193791
$ 0,00193791
Макс 24Ч

$ 0,00150183
$ 0,00150183

$ 0,00193791
$ 0,00193791

$ 0,87041
$ 0,87041

$ 0,00129543
$ 0,00129543

-3,17%

-20,35%

+7,03%

+7,03%

Текущая цена Ring AI (RING) составляет $0,00154354. За последние 24 часа RING торговался в диапазоне от $ 0,00150183 до $ 0,00193791, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RING за все время составляет $ 0,87041, а минимальная – $ 0,00129543.

Что касается краткосрочной динамики, RING изменился на -3,17% за последний час, на -20,35% за 24 часа и на +7,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ring AI (RING)

$ 154,35K
$ 154,35K

--
--

$ 154,35K
$ 154,35K

100,00M
100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Ring AI составляет $ 154,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RING составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 154,35K.

История цен Ring AI (RING) в USD

За сегодня изменение цены Ring AI на USD составило $ -0,000394373517574109.
За последние 30 дней изменение цены Ring AI на USD составило $ -0,0009228324.
За последние 60 дней изменение цены Ring AI на USD составило $ -0,0013259868.
За последние 90 дней изменение цены Ring AI на USD составило $ -0,007749125343825446.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000394373517574109-20,35%
30 дней$ -0,0009228324-59,78%
60 дней$ -0,0013259868-85,90%
90 дней$ -0,007749125343825446-83,38%

Что такое Ring AI (RING)

Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents.

Источник Ring AI (RING)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ring AI (USD)

Сколько будет стоить Ring AI (RING) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ring AI (RING) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ring AI.

Проверьте прогноз цены Ring AI!

RING на местную валюту

Токеномика Ring AI (RING)

Понимание токеномики Ring AI (RING) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RING прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ring AI (RING)

Сколько стоит Ring AI (RING) на сегодня?
Актуальная цена RING в USD – 0,00154354 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RING в USD?
Текущая цена RING в USD составляет $ 0,00154354. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ring AI?
Рыночная капитализация RING составляет $ 154,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RING?
Циркулирующее предложение RING составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RING?
RING достиг максимальной цены (ATH) в 0,87041 USD.
Какова была минимальная цена RING за все время (ATL)?
RING достиг минимальной цены (ATL) в 0,00129543 USD.
Каков объем торгов RING?
Объем торгов за последние 24 часа для RING составляет -- USD.
Вырастет ли RING в цене в этом году?
RING может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RING для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Ring AI (RING)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

