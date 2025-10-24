Что такое Reply (REPLY)

Reply is a social finance (SocialFi) primitive built as a mini-app on the Farcaster protocol. Its primary purpose is to solve the problem of signal versus noise in direct messaging on open social networks. The application introduces an onchain, peer-to-peer economic layer to communication, allowing users to send prioritized, paid messages to high-demand individuals such as builders, creators, and thought leaders. This creates a high-signal inbox for receivers and a guaranteed way for senders to have their important messages seen.

Источник Reply (REPLY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Reply (USD)

Сколько будет стоить Reply (REPLY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Reply (REPLY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Reply.

REPLY на местную валюту

Токеномика Reply (REPLY)

Понимание токеномики Reply (REPLY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена REPLY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Reply (REPLY) Сколько стоит Reply (REPLY) на сегодня? Актуальная цена REPLY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена REPLY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена REPLY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Reply? Рыночная капитализация REPLY составляет $ 26,92K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение REPLY? Циркулирующее предложение REPLY составляет 96,68B USD . Какова была максимальная цена (ATH) REPLY? REPLY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000732 USD . Какова была минимальная цена REPLY за все время (ATL)? REPLY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов REPLY? Объем торгов за последние 24 часа для REPLY составляет -- USD . Вырастет ли REPLY в цене в этом году? REPLY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены REPLY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Reply (REPLY)