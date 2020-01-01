Токеномика Red Siberian Husky (KOVU) Откройте для себя ключевую информацию о Red Siberian Husky (KOVU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Red Siberian Husky (KOVU) When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Официальный сайт: https://www.kovucoin.com/ Купить KOVU сейчас!

Токеномика и анализ цен Red Siberian Husky (KOVU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Red Siberian Husky (KOVU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,01K $ 33,01K $ 33,01K Общее предложение: $ 999,28M $ 999,28M $ 999,28M Оборотное предложение: $ 999,28M $ 999,28M $ 999,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,01K $ 33,01K $ 33,01K Исторический максимум: $ 0,00651786 $ 0,00651786 $ 0,00651786 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Red Siberian Husky (KOVU)

Токеномика Red Siberian Husky (KOVU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Red Siberian Husky (KOVU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOVU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOVU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOVU, изучите текущую цену KOVU!

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