Цена Red Genesis ($R3D)
Текущая цена Red Genesis ($R3D) сегодня составляет 0.0024645 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.43M USD. Цена $R3D к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Red Genesis:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 195.29K USD
- Изменение цены Red Genesis в течение дня составляет -23.07%
- Оборотное предложение составляет 984.29M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене $R3D к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах $R3D.
За сегодня изменение цены Red Genesis на USD составило $ -0.000739183914860311.
За последние 30 дней изменение цены Red Genesis на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Red Genesis на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Red Genesis на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000739183914860311
|-23.07%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Red Genesis: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3.81%
-23.07%
-60.62%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 $R3D к AUD
A$0.003967845
|1 $R3D к GBP
￡0.001996245
|1 $R3D к EUR
€0.00236592
|1 $R3D к USD
$0.0024645
|1 $R3D к MYR
RM0.011065605
|1 $R3D к TRY
₺0.08744046
|1 $R3D к JPY
¥0.386458245
|1 $R3D к RUB
₽0.25315344
|1 $R3D к INR
₹0.21288351
|1 $R3D к IDR
Rp40.40163288
|1 $R3D к PHP
₱0.1444197
|1 $R3D к EGP
￡E.0.12435867
|1 $R3D к BRL
R$0.01503345
|1 $R3D к CAD
C$0.003524235
|1 $R3D к BDT
৳0.29810592
|1 $R3D к NGN
₦3.8327904
|1 $R3D к UAH
₴0.10370616
|1 $R3D к VES
Bs0.1306185
|1 $R3D к PKR
Rs0.68665899
|1 $R3D к KZT
₸1.30120671
|1 $R3D к THB
฿0.08551815
|1 $R3D к TWD
NT$0.08127921
|1 $R3D к CHF
Fr0.002242695
|1 $R3D к HKD
HK$0.01917381
|1 $R3D к MAD
.د.م0.024669645