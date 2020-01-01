Токеномика Red Genesis ($R3D) Откройте для себя ключевую информацию о Red Genesis ($R3D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Red Genesis ($R3D) DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications. Официальный сайт: https://debot.science Купить $R3D сейчас!

Токеномика и анализ цен Red Genesis ($R3D) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Red Genesis ($R3D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,62K $ 19,62K $ 19,62K Общее предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Оборотное предложение: $ 986,10M $ 986,10M $ 986,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,89K $ 19,89K $ 19,89K Исторический максимум: $ 0,0077114 $ 0,0077114 $ 0,0077114 Исторический минимум: $ 0,00001597 $ 0,00001597 $ 0,00001597 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Red Genesis ($R3D)

Токеномика Red Genesis ($R3D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Red Genesis ($R3D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $R3D, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $R3D. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $R3D, изучите текущую цену $R3D!

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