Текущая цена rasmr сегодня составляет 0,0017918 USD. Следите за обновлениями цены RASMR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RASMR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена rasmr сегодня составляет 0,0017918 USD. Следите за обновлениями цены RASMR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RASMR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RASMR

Информация о цене RASMR

Официальный сайт RASMR

Токеномика RASMR

Прогноз цен RASMR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип rasmr

Цена rasmr (RASMR)

Не в листинге

Текущая цена 1 RASMR в USD:

$0,00179969
$0,00179969$0,00179969
+11,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены rasmr (RASMR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:09 (UTC+8)

Информация о ценах rasmr (RASMR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00153809
$ 0,00153809$ 0,00153809
Мин 24Ч
$ 0,00179833
$ 0,00179833$ 0,00179833
Макс 24Ч

$ 0,00153809
$ 0,00153809$ 0,00153809

$ 0,00179833
$ 0,00179833$ 0,00179833

$ 0,01259026
$ 0,01259026$ 0,01259026

$ 0,00138248
$ 0,00138248$ 0,00138248

-0,21%

+11,28%

+13,94%

+13,94%

Текущая цена rasmr (RASMR) составляет $0,0017918. За последние 24 часа RASMR торговался в диапазоне от $ 0,00153809 до $ 0,00179833, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RASMR за все время составляет $ 0,01259026, а минимальная – $ 0,00138248.

Что касается краткосрочной динамики, RASMR изменился на -0,21% за последний час, на +11,28% за 24 часа и на +13,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация rasmr (RASMR)

$ 376,09K
$ 376,09K$ 376,09K

--
----

$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M

208,97M
208,97M 208,97M

999 996 485,672967
999 996 485,672967 999 996 485,672967

Текущая рыночная капитализация rasmr составляет $ 376,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RASMR составляет 208,97M, а общее предложение – 999996485.672967. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,80M.

История цен rasmr (RASMR) в USD

За сегодня изменение цены rasmr на USD составило $ +0,00018167.
За последние 30 дней изменение цены rasmr на USD составило $ -0,0007982861.
За последние 60 дней изменение цены rasmr на USD составило $ -0,0009355532.
За последние 90 дней изменение цены rasmr на USD составило $ -0,001597930785669835.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00018167+11,28%
30 дней$ -0,0007982861-44,55%
60 дней$ -0,0009355532-52,21%
90 дней$ -0,001597930785669835-47,14%

Что такое rasmr (RASMR)

dont buy this im just testing the stream

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник rasmr (RASMR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены rasmr (USD)

Сколько будет стоить rasmr (RASMR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов rasmr (RASMR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для rasmr.

Проверьте прогноз цены rasmr!

RASMR на местную валюту

Токеномика rasmr (RASMR)

Понимание токеномики rasmr (RASMR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RASMR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о rasmr (RASMR)

Сколько стоит rasmr (RASMR) на сегодня?
Актуальная цена RASMR в USD – 0,0017918 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RASMR в USD?
Текущая цена RASMR в USD составляет $ 0,0017918. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация rasmr?
Рыночная капитализация RASMR составляет $ 376,09K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RASMR?
Циркулирующее предложение RASMR составляет 208,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RASMR?
RASMR достиг максимальной цены (ATH) в 0,01259026 USD.
Какова была минимальная цена RASMR за все время (ATL)?
RASMR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00138248 USD.
Каков объем торгов RASMR?
Объем торгов за последние 24 часа для RASMR составляет -- USD.
Вырастет ли RASMR в цене в этом году?
RASMR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RASMR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии rasmr (RASMR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.