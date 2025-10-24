Что такое RAGE GUY (RAGE)

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

Источник RAGE GUY (RAGE) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RAGE GUY (RAGE) Сколько стоит RAGE GUY (RAGE) на сегодня? Актуальная цена RAGE в USD – 0,00176527 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RAGE в USD? $ 0,00176527 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RAGE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация RAGE GUY? Рыночная капитализация RAGE составляет $ 1,74M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RAGE? Циркулирующее предложение RAGE составляет 984,02M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RAGE? RAGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00592337 USD . Какова была минимальная цена RAGE за все время (ATL)? RAGE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RAGE? Объем торгов за последние 24 часа для RAGE составляет -- USD . Вырастет ли RAGE в цене в этом году? RAGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RAGE для более подробного анализа.

