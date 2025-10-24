Текущая цена RAGE GUY сегодня составляет 0,00176527 USD. Следите за обновлениями цены RAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RAGE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена RAGE GUY сегодня составляет 0,00176527 USD. Следите за обновлениями цены RAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RAGE прямо сейчас на MEXC.

Логотип RAGE GUY

Цена RAGE GUY (RAGE)

Не в листинге

Текущая цена 1 RAGE в USD:

$0,00176505
+5,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены RAGE GUY (RAGE) в реальном времени
Информация о ценах RAGE GUY (RAGE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00163449
Мин 24Ч
$ 0,00181054
Макс 24Ч

$ 0,00163449
$ 0,00181054
$ 0,00592337
$ 0
+0,72%

+5,81%

+6,05%

+6,05%

Текущая цена RAGE GUY (RAGE) составляет $0,00176527. За последние 24 часа RAGE торговался в диапазоне от $ 0,00163449 до $ 0,00181054, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RAGE за все время составляет $ 0,00592337, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RAGE изменился на +0,72% за последний час, на +5,81% за 24 часа и на +6,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация RAGE GUY (RAGE)

$ 1,74M
--
$ 1,74M
984,02M
984 024 868,249868
Текущая рыночная капитализация RAGE GUY составляет $ 1,74M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RAGE составляет 984,02M, а общее предложение – 984024868.249868. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,74M.

История цен RAGE GUY (RAGE) в USD

За сегодня изменение цены RAGE GUY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RAGE GUY на USD составило $ +0,0004682304.
За последние 60 дней изменение цены RAGE GUY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RAGE GUY на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,81%
30 дней$ +0,0004682304+26,52%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое RAGE GUY (RAGE)

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник RAGE GUY (RAGE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены RAGE GUY (USD)

Сколько будет стоить RAGE GUY (RAGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RAGE GUY (RAGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RAGE GUY.

Проверьте прогноз цены RAGE GUY!

RAGE на местную валюту

Токеномика RAGE GUY (RAGE)

Понимание токеномики RAGE GUY (RAGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RAGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RAGE GUY (RAGE)

Сколько стоит RAGE GUY (RAGE) на сегодня?
Актуальная цена RAGE в USD – 0,00176527 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RAGE в USD?
Текущая цена RAGE в USD составляет $ 0,00176527. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация RAGE GUY?
Рыночная капитализация RAGE составляет $ 1,74M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RAGE?
Циркулирующее предложение RAGE составляет 984,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RAGE?
RAGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00592337 USD.
Какова была минимальная цена RAGE за все время (ATL)?
RAGE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RAGE?
Объем торгов за последние 24 часа для RAGE составляет -- USD.
Вырастет ли RAGE в цене в этом году?
RAGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RAGE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии RAGE GUY (RAGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

