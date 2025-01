Что такое QuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

