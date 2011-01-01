Токеномика QLix (QLIX) Откройте для себя ключевую информацию о QLix (QLIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QLix (QLIX) QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Официальный сайт: https://www.qlixbot.io/ Whitepaper: https://www.qlixbot.io/ Купить QLIX сейчас!

Токеномика и анализ цен QLix (QLIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QLix (QLIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,15K $ 63,15K $ 63,15K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,15K $ 63,15K $ 63,15K Исторический максимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Исторический минимум: $ 0,02628833 $ 0,02628833 $ 0,02628833 Текущая цена: $ 0,063145 $ 0,063145 $ 0,063145 Узнайте больше о цене QLix (QLIX)

Токеномика QLix (QLIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QLix (QLIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QLIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QLIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QLIX, изучите текущую цену QLIX!

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