Токеномика QLix (QLIX)

Токеномика QLix (QLIX)

Откройте для себя ключевую информацию о QLix (QLIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о QLix (QLIX)

QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.

Официальный сайт:
https://www.qlixbot.io/
Whitepaper:
https://www.qlixbot.io/

Токеномика и анализ цен QLix (QLIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QLix (QLIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,15K
$ 63,15K$ 63,15K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 63,15K
$ 63,15K$ 63,15K
Исторический максимум:
$ 1,1
$ 1,1$ 1,1
Исторический минимум:
$ 0,02628833
$ 0,02628833$ 0,02628833
Текущая цена:
$ 0,063145
$ 0,063145$ 0,063145

Токеномика QLix (QLIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QLix (QLIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QLIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QLIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QLIX, изучите текущую цену QLIX!

Прогноз цены QLIX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.