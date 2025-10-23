Цена Qace Dynamics (QACE)
+3,03%
+4,25%
-23,18%
-23,18%
Текущая цена Qace Dynamics (QACE) составляет $0,01878249. За последние 24 часа QACE торговался в диапазоне от $ 0,01711675 до $ 0,0187562, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QACE за все время составляет $ 0,056435, а минимальная – $ 0,01632904.
Что касается краткосрочной динамики, QACE изменился на +3,03% за последний час, на +4,25% за 24 часа и на -23,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Qace Dynamics составляет $ 18,76M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение QACE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,76M.
За сегодня изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ +0,00076642.
За последние 30 дней изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ -0,0071736208.
За последние 60 дней изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00076642
|+4,25%
|30 дней
|$ -0,0071736208
|-38,19%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
