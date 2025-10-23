Текущая рыночная капитализация Qace Dynamics составляет $ 18,76M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение QACE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,76M.

Текущая цена Qace Dynamics (QACE) составляет $0,01878249. За последние 24 часа QACE торговался в диапазоне от $ 0,01711675 до $ 0,0187562, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QACE за все время составляет $ 0,056435, а минимальная – $ 0,01632904.

История цен Qace Dynamics (QACE) в USD

За сегодня изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ +0,00076642.

За последние 30 дней изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ -0,0071736208.

За последние 60 дней изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ 0.

За последние 90 дней изменение цены Qace Dynamics на USD составило $ 0.