Токеномика Pumps Gone Crazy (PGC) Откройте для себя ключевую информацию о Pumps Gone Crazy (PGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pumps Gone Crazy (PGC) Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1934090639026655371 Купить PGC сейчас!

Токеномика и анализ цен Pumps Gone Crazy (PGC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pumps Gone Crazy (PGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 329,45K $ 329,45K $ 329,45K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 329,45K $ 329,45K $ 329,45K Исторический максимум: $ 0,00105421 $ 0,00105421 $ 0,00105421 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00032947 $ 0,00032947 $ 0,00032947 Узнайте больше о цене Pumps Gone Crazy (PGC)

Токеномика Pumps Gone Crazy (PGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pumps Gone Crazy (PGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PGC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PGC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PGC, изучите текущую цену PGC!

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