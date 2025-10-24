Текущая цена PUMPAI сегодня составляет 0,00008155 USD. Следите за обновлениями цены PUMPAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUMPAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PUMPAI сегодня составляет 0,00008155 USD. Следите за обновлениями цены PUMPAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUMPAI прямо сейчас на MEXC.

Цена PUMPAI (PUMPAI)

Текущая цена 1 PUMPAI в USD:

+2,80%1D
График цены PUMPAI (PUMPAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:22:11 (UTC+8)

Информация о ценах PUMPAI (PUMPAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,02%

+3,05%

-5,00%

-5,00%

Текущая цена PUMPAI (PUMPAI) составляет $0,00008155. За последние 24 часа PUMPAI торговался в диапазоне от $ 0,00007762 до $ 0,00008306, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PUMPAI за все время составляет $ 0,085682, а минимальная – $ 0,00004822.

Что касается краткосрочной динамики, PUMPAI изменился на +0,02% за последний час, на +3,05% за 24 часа и на -5,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PUMPAI (PUMPAI)

Текущая рыночная капитализация PUMPAI составляет $ 21,66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PUMPAI составляет 265,61M, а общее предложение – 999903403.860747. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 81,54K.

История цен PUMPAI (PUMPAI) в USD

За сегодня изменение цены PUMPAI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PUMPAI на USD составило $ -0,0000064989.
За последние 60 дней изменение цены PUMPAI на USD составило $ +0,0000459622.
За последние 90 дней изменение цены PUMPAI на USD составило $ +0,00000385719182690691.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,05%
30 дней$ -0,0000064989-7,96%
60 дней$ +0,0000459622+56,36%
90 дней$ +0,00000385719182690691+4,96%

Что такое PUMPAI (PUMPAI)

PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.  

PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.

Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.

Источник PUMPAI (PUMPAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PUMPAI (USD)

Сколько будет стоить PUMPAI (PUMPAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PUMPAI (PUMPAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PUMPAI.

Проверьте прогноз цены PUMPAI!

PUMPAI на местную валюту

Токеномика PUMPAI (PUMPAI)

Понимание токеномики PUMPAI (PUMPAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUMPAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PUMPAI (PUMPAI)

Сколько стоит PUMPAI (PUMPAI) на сегодня?
Актуальная цена PUMPAI в USD – 0,00008155 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PUMPAI в USD?
Текущая цена PUMPAI в USD составляет $ 0,00008155. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PUMPAI?
Рыночная капитализация PUMPAI составляет $ 21,66K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PUMPAI?
Циркулирующее предложение PUMPAI составляет 265,61M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PUMPAI?
PUMPAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,085682 USD.
Какова была минимальная цена PUMPAI за все время (ATL)?
PUMPAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004822 USD.
Каков объем торгов PUMPAI?
Объем торгов за последние 24 часа для PUMPAI составляет -- USD.
Вырастет ли PUMPAI в цене в этом году?
PUMPAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUMPAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:22:11 (UTC+8)

