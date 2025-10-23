Текущая рыночная капитализация PulseChain Peacock составляет $ 8,64M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PCOCK составляет 845,63M, а общее предложение – 845633594.3760842. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,64M.

Текущая цена PulseChain Peacock (PCOCK) составляет $0,01011644. За последние 24 часа PCOCK торговался в диапазоне от $ 0,00979441 до $ 0,01089266, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PCOCK за все время составляет $ 0,01767444, а минимальная – $ 0,00191136.

История цен PulseChain Peacock (PCOCK) в USD

За сегодня изменение цены PulseChain Peacock на USD составило $ -0,00077622033495333.

За последние 30 дней изменение цены PulseChain Peacock на USD составило $ +0,0350807132.

За последние 60 дней изменение цены PulseChain Peacock на USD составило $ +0,0012429675.

За последние 90 дней изменение цены PulseChain Peacock на USD составило $ 0.