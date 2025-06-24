Цена PROFIT AI (PROFIT)
Текущая цена PROFIT AI (PROFIT) сегодня составляет 0,02402987 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 240,30K USD. Цена PROFIT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PROFIT AI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены PROFIT AI в течение дня составляет +53,09%
- Оборотное предложение составляет 10,00M USD
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За сегодня изменение цены PROFIT AI на USD составило $ +0,0083336.
За последние 30 дней изменение цены PROFIT AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены PROFIT AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PROFIT AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,0083336
|+53,09%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен PROFIT AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1,78%
+53,09%
+4,77%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.
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|1 PROFIT к VND
₫632,34602905
|1 PROFIT к AUD
A$0,0370059998
|1 PROFIT к GBP
￡0,0175418051
|1 PROFIT к EUR
€0,0206656882
|1 PROFIT к USD
$0,02402987
|1 PROFIT к MYR
RM0,1021269475
|1 PROFIT к TRY
₺0,9530246442
|1 PROFIT к JPY
¥3,4992296694
|1 PROFIT к RUB
₽1,8861044963
|1 PROFIT к INR
₹2,0699330018
|1 PROFIT к IDR
Rp393,9322320528
|1 PROFIT к KRW
₩32,8276860044
|1 PROFIT к PHP
₱1,3687413952
|1 PROFIT к EGP
￡E.1,2175935129
|1 PROFIT к BRL
R$0,1319239863
|1 PROFIT к CAD
C$0,0329209219
|1 PROFIT к BDT
৳2,936450114
|1 PROFIT к NGN
₦37,1977581626
|1 PROFIT к UAH
₴1,0061306569
|1 PROFIT к VES
Bs2,47507661
|1 PROFIT к PKR
Rs6,814871132
|1 PROFIT к KZT
₸12,5416697504
|1 PROFIT к THB
฿0,7872185412
|1 PROFIT к TWD
NT$0,7110438533
|1 PROFIT к AED
د.إ0,0881896229
|1 PROFIT к CHF
Fr0,0194641947
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HK$0,1883941808
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$0,4584899196