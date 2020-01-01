Токеномика PROFIT AI (PROFIT)

Токеномика PROFIT AI (PROFIT)

Откройте для себя ключевую информацию о PROFIT AI (PROFIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PROFIT AI (PROFIT)

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart.

Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems

Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

Официальный сайт:
https://www.profitaieth.com/
Whitepaper:
https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai

Токеномика и анализ цен PROFIT AI (PROFIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PROFIT AI (PROFIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 213,33K
$ 213,33K$ 213,33K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 213,33K
$ 213,33K$ 213,33K
Исторический максимум:
$ 0,0411361
$ 0,0411361$ 0,0411361
Исторический минимум:
$ 0,01473288
$ 0,01473288$ 0,01473288
Текущая цена:
$ 0,02133287
$ 0,02133287$ 0,02133287

Токеномика PROFIT AI (PROFIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PROFIT AI (PROFIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PROFIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PROFIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROFIT, изучите текущую цену PROFIT!

Прогноз цены PROFIT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.