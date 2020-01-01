Токеномика PROFIT AI (PROFIT) Откройте для себя ключевую информацию о PROFIT AI (PROFIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PROFIT AI (PROFIT) $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Официальный сайт: https://www.profitaieth.com/ Whitepaper: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai Купить PROFIT сейчас!

Токеномика и анализ цен PROFIT AI (PROFIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PROFIT AI (PROFIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 213,33K $ 213,33K $ 213,33K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 213,33K $ 213,33K $ 213,33K Исторический максимум: $ 0,0411361 $ 0,0411361 $ 0,0411361 Исторический минимум: $ 0,01473288 $ 0,01473288 $ 0,01473288 Текущая цена: $ 0,02133287 $ 0,02133287 $ 0,02133287 Узнайте больше о цене PROFIT AI (PROFIT)

Токеномика PROFIT AI (PROFIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PROFIT AI (PROFIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PROFIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PROFIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROFIT, изучите текущую цену PROFIT!

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