Токеномика PressDog (PRESS)

Токеномика PressDog (PRESS)

Откройте для себя ключевую информацию о PressDog (PRESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PressDog (PRESS)

PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.

Официальный сайт:
https://pressdog.xyz

Токеномика и анализ цен PressDog (PRESS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PressDog (PRESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,35K
$ 13,35K$ 13,35K
Общее предложение:
$ 960,15M
$ 960,15M$ 960,15M
Оборотное предложение:
$ 960,15M
$ 960,15M$ 960,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,35K
$ 13,35K$ 13,35K
Исторический максимум:
$ 0,00132783
$ 0,00132783$ 0,00132783
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PressDog (PRESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PressDog (PRESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRESS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRESS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRESS, изучите текущую цену PRESS!

Прогноз цены PRESS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.