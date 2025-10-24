Информация о ценах PLURcoin (PLUR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -- Изменение цены (1Д) -- Изменение цены (7Д) -8,56% Изменение цены (7Д) -8,56%

Текущая цена PLURcoin (PLUR) составляет --. За последние 24 часа PLUR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PLUR за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PLUR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -8,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PLURcoin (PLUR)

Рыночная капитализация $ 188,75K$ 188,75K $ 188,75K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,65M$ 9,65M $ 9,65M Оборотное предложение 1,10B 1,10B 1,10B Общее предложение 56 097 013 924,83797 56 097 013 924,83797 56 097 013 924,83797

Текущая рыночная капитализация PLURcoin составляет $ 188,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLUR составляет 1,10B, а общее предложение – 56097013924.83797. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,65M.