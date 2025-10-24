Текущая цена PLURcoin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PLUR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLUR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PLURcoin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PLUR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLUR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PLUR

Информация о цене PLUR

Официальный сайт PLUR

Токеномика PLUR

Прогноз цен PLUR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип PLURcoin

Цена PLURcoin (PLUR)

Не в листинге

Текущая цена 1 PLUR в USD:

$0,00017206
$0,00017206$0,00017206
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены PLURcoin (PLUR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:04:23 (UTC+8)

Информация о ценах PLURcoin (PLUR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8,56%

-8,56%

Текущая цена PLURcoin (PLUR) составляет --. За последние 24 часа PLUR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PLUR за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PLUR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -8,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PLURcoin (PLUR)

$ 188,75K
$ 188,75K$ 188,75K

--
----

$ 9,65M
$ 9,65M$ 9,65M

1,10B
1,10B 1,10B

56 097 013 924,83797
56 097 013 924,83797 56 097 013 924,83797

Текущая рыночная капитализация PLURcoin составляет $ 188,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLUR составляет 1,10B, а общее предложение – 56097013924.83797. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,65M.

История цен PLURcoin (PLUR) в USD

За сегодня изменение цены PLURcoin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PLURcoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены PLURcoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PLURcoin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-22,74%
60 дней$ 0-20,50%
90 дней$ 0--

Что такое PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PLURcoin (PLUR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PLURcoin (USD)

Сколько будет стоить PLURcoin (PLUR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PLURcoin (PLUR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PLURcoin.

Проверьте прогноз цены PLURcoin!

PLUR на местную валюту

Токеномика PLURcoin (PLUR)

Понимание токеномики PLURcoin (PLUR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PLUR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PLURcoin (PLUR)

Сколько стоит PLURcoin (PLUR) на сегодня?
Актуальная цена PLUR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PLUR в USD?
Текущая цена PLUR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PLURcoin?
Рыночная капитализация PLUR составляет $ 188,75K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PLUR?
Циркулирующее предложение PLUR составляет 1,10B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PLUR?
PLUR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена PLUR за все время (ATL)?
PLUR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PLUR?
Объем торгов за последние 24 часа для PLUR составляет -- USD.
Вырастет ли PLUR в цене в этом году?
PLUR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PLUR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:04:23 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PLURcoin (PLUR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.