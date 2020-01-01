Токеномика PipeIQ (PIPEIQ) Откройте для себя ключевую информацию о PipeIQ (PIPEIQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PipeIQ (PIPEIQ) PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels. Официальный сайт: https://pipeiq.ai Купить PIPEIQ сейчас!

Токеномика и анализ цен PipeIQ (PIPEIQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PipeIQ (PIPEIQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 279,61K $ 279,61K $ 279,61K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 279,61K $ 279,61K $ 279,61K Исторический максимум: $ 0,00287347 $ 0,00287347 $ 0,00287347 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027995 $ 0,00027995 $ 0,00027995 Узнайте больше о цене PipeIQ (PIPEIQ)

Токеномика PipeIQ (PIPEIQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PipeIQ (PIPEIQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIPEIQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIPEIQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIPEIQ, изучите текущую цену PIPEIQ!

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