Что такое PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users. PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PickleCharts Token (PCC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены PickleCharts Token (USD)

Сколько будет стоить PickleCharts Token (PCC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PickleCharts Token (PCC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PickleCharts Token.

Проверьте прогноз цены PickleCharts Token!

PCC на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика PickleCharts Token (PCC)

Понимание токеномики PickleCharts Token (PCC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PCC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PickleCharts Token (PCC) Сколько стоит PickleCharts Token (PCC) на сегодня? Актуальная цена PCC в USD – 0,00250925 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PCC в USD? $ 0,00250925 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PCC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PickleCharts Token? Рыночная капитализация PCC составляет $ 42,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PCC? Циркулирующее предложение PCC составляет 16,76M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PCC? PCC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00764956 USD . Какова была минимальная цена PCC за все время (ATL)? PCC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00232296 USD . Каков объем торгов PCC? Объем торгов за последние 24 часа для PCC составляет -- USD . Вырастет ли PCC в цене в этом году? PCC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PCC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии PickleCharts Token (PCC)