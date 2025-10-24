Текущая цена PickleCharts Token сегодня составляет 0,00250925 USD. Следите за обновлениями цены PCC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PCC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PickleCharts Token сегодня составляет 0,00250925 USD. Следите за обновлениями цены PCC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PCC прямо сейчас на MEXC.

Логотип PickleCharts Token

Цена PickleCharts Token (PCC)

Не в листинге

Текущая цена 1 PCC в USD:

$0,00250925
-0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены PickleCharts Token (PCC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:19:21 (UTC+8)

Информация о ценах PickleCharts Token (PCC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00250123
Мин 24Ч
$ 0,00252478
Макс 24Ч

$ 0,00250123
$ 0,00252478
$ 0,00764956
$ 0,00232296
-0,18%

-0,18%

-11,05%

-11,05%

Текущая цена PickleCharts Token (PCC) составляет $0,00250925. За последние 24 часа PCC торговался в диапазоне от $ 0,00250123 до $ 0,00252478, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PCC за все время составляет $ 0,00764956, а минимальная – $ 0,00232296.

Что касается краткосрочной динамики, PCC изменился на -0,18% за последний час, на -0,18% за 24 часа и на -11,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PickleCharts Token (PCC)

$ 42,25K
--
$ 49,81K
16,76M
19 762 783,78091943
Текущая рыночная капитализация PickleCharts Token составляет $ 42,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PCC составляет 16,76M, а общее предложение – 19762783.78091943. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,81K.

История цен PickleCharts Token (PCC) в USD

За сегодня изменение цены PickleCharts Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PickleCharts Token на USD составило $ -0,0004656947.
За последние 60 дней изменение цены PickleCharts Token на USD составило $ -0,0010944555.
За последние 90 дней изменение цены PickleCharts Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,18%
30 дней$ -0,0004656947-18,55%
60 дней$ -0,0010944555-43,61%
90 дней$ 0--

Что такое PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PickleCharts Token (PCC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены PickleCharts Token (USD)

Сколько будет стоить PickleCharts Token (PCC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PickleCharts Token (PCC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PickleCharts Token.

Проверьте прогноз цены PickleCharts Token!

PCC на местную валюту

Токеномика PickleCharts Token (PCC)

Понимание токеномики PickleCharts Token (PCC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PCC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PickleCharts Token (PCC)

Сколько стоит PickleCharts Token (PCC) на сегодня?
Актуальная цена PCC в USD – 0,00250925 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PCC в USD?
Текущая цена PCC в USD составляет $ 0,00250925. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PickleCharts Token?
Рыночная капитализация PCC составляет $ 42,25K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PCC?
Циркулирующее предложение PCC составляет 16,76M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PCC?
PCC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00764956 USD.
Какова была минимальная цена PCC за все время (ATL)?
PCC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00232296 USD.
Каков объем торгов PCC?
Объем торгов за последние 24 часа для PCC составляет -- USD.
Вырастет ли PCC в цене в этом году?
PCC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PCC для более подробного анализа.
