Токеномика PickleCharts Token (PCC) Откройте для себя ключевую информацию о PickleCharts Token (PCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PickleCharts Token (PCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PickleCharts Token (PCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Общее предложение: $ 19.75M $ 19.75M $ 19.75M Оборотное предложение: $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26.65K $ 26.65K $ 26.65K Исторический максимум: $ 0.00764956 $ 0.00764956 $ 0.00764956 Исторический минимум: $ 0.00134552 $ 0.00134552 $ 0.00134552 Текущая цена: $ 0.00134943 $ 0.00134943 $ 0.00134943 Узнайте больше о цене PickleCharts Token (PCC) Купить PCC сейчас!

Информация о PickleCharts Token (PCC) Официальный сайт: https://picklecharts.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1F6fLnWckMWS67stkRP8sGcATZ4XuTJZT/edit?usp=sharing&ouid=112710601218202260378&rtpof=true&sd=true

Токеномика PickleCharts Token (PCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PickleCharts Token (PCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PCC, изучите текущую цену PCC!

Прогноз цены PCC Хотите узнать, куда может двигаться PCC? Наша страница прогноза цены PCC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PCC прямо сейчас!

