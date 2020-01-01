Токеномика PhoenixDAO (PHNX)

Токеномика PhoenixDAO (PHNX)

Откройте для себя ключевую информацию о PhoenixDAO (PHNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PhoenixDAO (PHNX)

The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

Официальный сайт:
https://phoenixdao.io/
Whitepaper:
https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf

Токеномика и анализ цен PhoenixDAO (PHNX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PhoenixDAO (PHNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,87K
$ 11,87K$ 11,87K
Общее предложение:
$ 110,00M
$ 110,00M$ 110,00M
Оборотное предложение:
$ 51,90M
$ 51,90M$ 51,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,16K
$ 25,16K$ 25,16K
Исторический максимум:
$ 0,318999
$ 0,318999$ 0,318999
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00022873
$ 0,00022873$ 0,00022873

Токеномика PhoenixDAO (PHNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PhoenixDAO (PHNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PHNX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PHNX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHNX, изучите текущую цену PHNX!

Прогноз цены PHNX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.