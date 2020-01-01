Токеномика PhoenixDAO (PHNX) Откройте для себя ключевую информацию о PhoenixDAO (PHNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PhoenixDAO (PHNX) The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace Официальный сайт: https://phoenixdao.io/ Whitepaper: https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf Купить PHNX сейчас!

Токеномика и анализ цен PhoenixDAO (PHNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PhoenixDAO (PHNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,87K $ 11,87K $ 11,87K Общее предложение: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Оборотное предложение: $ 51,90M $ 51,90M $ 51,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,16K $ 25,16K $ 25,16K Исторический максимум: $ 0,318999 $ 0,318999 $ 0,318999 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022873 $ 0,00022873 $ 0,00022873 Узнайте больше о цене PhoenixDAO (PHNX)

Токеномика PhoenixDAO (PHNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PhoenixDAO (PHNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHNX, изучите текущую цену PHNX!

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