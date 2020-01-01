Токеномика Pepe Inscriptions (PEPI)

Токеномика Pepe Inscriptions (PEPI)

Откройте для себя ключевую информацию о Pepe Inscriptions (PEPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pepe Inscriptions (PEPI)

$PEPI. The first & most memeable ERC-20i collection in existence on @base

$PEPI is a unique, fully on-chain art project built on the innovative new ERC-20i format with inscription metadata. Each portion of tokens resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe stored on-chain, depending on the wallet's token balance.

Официальный сайт:
https://pepe-erc20i.vip

Токеномика и анализ цен Pepe Inscriptions (PEPI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe Inscriptions (PEPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 13,37K
$ 13,37K$ 13,37K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,44K
$ 14,44K$ 14,44K
Исторический максимум:
$ 432,46
$ 432,46$ 432,46
Исторический минимум:
$ 0,694552
$ 0,694552$ 0,694552
Текущая цена:
$ 1,08
$ 1,08$ 1,08

Токеномика Pepe Inscriptions (PEPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pepe Inscriptions (PEPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEPI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEPI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPI, изучите текущую цену PEPI!

Прогноз цены PEPI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.