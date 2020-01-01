Токеномика Pepe Inscriptions (PEPI) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe Inscriptions (PEPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe Inscriptions (PEPI) $PEPI. The first & most memeable ERC-20i collection in existence on @base $PEPI is a unique, fully on-chain art project built on the innovative new ERC-20i format with inscription metadata. Each portion of tokens resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe stored on-chain, depending on the wallet's token balance. Официальный сайт: https://pepe-erc20i.vip Купить PEPI сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe Inscriptions (PEPI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe Inscriptions (PEPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 13,37K $ 13,37K $ 13,37K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,44K $ 14,44K $ 14,44K Исторический максимум: $ 432,46 $ 432,46 $ 432,46 Исторический минимум: $ 0,694552 $ 0,694552 $ 0,694552 Текущая цена: $ 1,08 $ 1,08 $ 1,08 Узнайте больше о цене Pepe Inscriptions (PEPI)

Токеномика Pepe Inscriptions (PEPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe Inscriptions (PEPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPI, изучите текущую цену PEPI!

Прогноз цены PEPI Хотите узнать, куда может двигаться PEPI? Наша страница прогноза цены PEPI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PEPI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!