Что такое Pay 2 Win (P2W)

P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.

Источник Pay 2 Win (P2W) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pay 2 Win (USD)

Сколько будет стоить Pay 2 Win (P2W) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pay 2 Win (P2W) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pay 2 Win.

P2W на местную валюту

Токеномика Pay 2 Win (P2W)

Понимание токеномики Pay 2 Win (P2W) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена P2W прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pay 2 Win (P2W) Сколько стоит Pay 2 Win (P2W) на сегодня? Актуальная цена P2W в USD – 0,00004101 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена P2W в USD? $ 0,00004101 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена P2W в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pay 2 Win? Рыночная капитализация P2W составляет $ 36,91K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение P2W? Циркулирующее предложение P2W составляет 900,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) P2W? P2W достиг максимальной цены (ATH) в 0,00014918 USD . Какова была минимальная цена P2W за все время (ATL)? P2W достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004017 USD . Каков объем торгов P2W? Объем торгов за последние 24 часа для P2W составляет -- USD . Вырастет ли P2W в цене в этом году? P2W может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены P2W для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Pay 2 Win (P2W)