Подробнее о PATIENCE

Информация о цене PATIENCE

Официальный сайт PATIENCE

Токеномика PATIENCE

Прогноз цен PATIENCE

Цена Patience Token (PATIENCE)

Текущая цена 1 PATIENCE в USD:

$3,27
$3,27
+1,40%1D
График цены Patience Token (PATIENCE) в реальном времени
Информация о ценах Patience Token (PATIENCE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,89%

+1,40%

-0,89%

-0,89%

Текущая цена Patience Token (PATIENCE) составляет $3,27. За последние 24 часа PATIENCE торговался в диапазоне от $ 3,14 до $ 3,28, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PATIENCE за все время составляет $ 7,6, а минимальная – $ 1,94.

Что касается краткосрочной динамики, PATIENCE изменился на +0,89% за последний час, на +1,40% за 24 часа и на -0,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Patience Token (PATIENCE)

Текущая рыночная капитализация Patience Token составляет $ 5,34M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PATIENCE составляет 1,63M, а общее предложение – 7777777.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,43M.

История цен Patience Token (PATIENCE) в USD

За сегодня изменение цены Patience Token на USD составило $ +0,04518758.
За последние 30 дней изменение цены Patience Token на USD составило $ +0,2696919420.
За последние 60 дней изменение цены Patience Token на USD составило $ -1,7954095230.
За последние 90 дней изменение цены Patience Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,04518758+1,40%
30 дней$ +0,2696919420+8,25%
60 дней$ -1,7954095230-54,90%
90 дней$ 0--

Что такое Patience Token (PATIENCE)

PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.

Источник Patience Token (PATIENCE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Patience Token (USD)

Сколько будет стоить Patience Token (PATIENCE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Patience Token (PATIENCE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Patience Token.

Проверьте прогноз цены Patience Token!

PATIENCE на местную валюту

Токеномика Patience Token (PATIENCE)

Понимание токеномики Patience Token (PATIENCE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PATIENCE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Patience Token (PATIENCE)

Сколько стоит Patience Token (PATIENCE) на сегодня?
Актуальная цена PATIENCE в USD – 3,27 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PATIENCE в USD?
Текущая цена PATIENCE в USD составляет $ 3,27. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Patience Token?
Рыночная капитализация PATIENCE составляет $ 5,34M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PATIENCE?
Циркулирующее предложение PATIENCE составляет 1,63M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PATIENCE?
PATIENCE достиг максимальной цены (ATH) в 7,6 USD.
Какова была минимальная цена PATIENCE за все время (ATL)?
PATIENCE достиг минимальной цены (ATL) в 1,94 USD.
Каков объем торгов PATIENCE?
Объем торгов за последние 24 часа для PATIENCE составляет -- USD.
Вырастет ли PATIENCE в цене в этом году?
PATIENCE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PATIENCE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.