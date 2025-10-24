Текущая цена Parsona сегодня составляет 0,00051626 USD. Следите за обновлениями цены SONA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SONA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Parsona сегодня составляет 0,00051626 USD. Следите за обновлениями цены SONA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SONA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Parsona

Цена Parsona (SONA)

Не в листинге

Текущая цена 1 SONA в USD:

$0,00051626
$0,00051626
0,00%1D
График цены Parsona (SONA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:56:29 (UTC+8)

Информация о ценах Parsona (SONA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00628845
$ 0,00628845

$ 0,00020547
$ 0,00020547

0,00%

0,00%

Текущая цена Parsona (SONA) составляет $0,00051626. За последние 24 часа SONA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SONA за все время составляет $ 0,00628845, а минимальная – $ 0,00020547.

Что касается краткосрочной динамики, SONA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Parsona (SONA)

$ 4,90K
$ 4,90K

$ 5,16K
$ 5,16K

9,50M
9,50M

10 000 000,0
10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Parsona составляет $ 4,90K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SONA составляет 9,50M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,16K.

История цен Parsona (SONA) в USD

За сегодня изменение цены Parsona на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Parsona на USD составило $ -0,0000974550.
За последние 60 дней изменение цены Parsona на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Parsona на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000974550-18,87%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Parsona (SONA)

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem.

This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address.

At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

Прогноз цены Parsona (USD)

Сколько будет стоить Parsona (SONA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Parsona (SONA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Parsona.

SONA на местную валюту

Токеномика Parsona (SONA)

Понимание токеномики Parsona (SONA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SONA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Parsona (SONA)

Сколько стоит Parsona (SONA) на сегодня?
Актуальная цена SONA в USD – 0,00051626 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SONA в USD?
Текущая цена SONA в USD составляет $ 0,00051626. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Parsona?
Рыночная капитализация SONA составляет $ 4,90K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SONA?
Циркулирующее предложение SONA составляет 9,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SONA?
SONA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00628845 USD.
Какова была минимальная цена SONA за все время (ATL)?
SONA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00020547 USD.
Каков объем торгов SONA?
Объем торгов за последние 24 часа для SONA составляет -- USD.
Вырастет ли SONA в цене в этом году?
SONA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SONA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:56:29 (UTC+8)

