Что такое Parsona (SONA)

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem. This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address. At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

Прогноз цены Parsona (USD)

Сколько будет стоить Parsona (SONA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Parsona (SONA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Parsona.

SONA на местную валюту

Токеномика Parsona (SONA)

Понимание токеномики Parsona (SONA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SONA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Parsona (SONA) Сколько стоит Parsona (SONA) на сегодня? Актуальная цена SONA в USD – 0,00051626 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SONA в USD? $ 0,00051626 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SONA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Parsona? Рыночная капитализация SONA составляет $ 4,90K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SONA? Циркулирующее предложение SONA составляет 9,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SONA? SONA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00628845 USD . Какова была минимальная цена SONA за все время (ATL)? SONA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00020547 USD . Каков объем торгов SONA? Объем торгов за последние 24 часа для SONA составляет -- USD . Вырастет ли SONA в цене в этом году? SONA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SONA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Parsona (SONA)