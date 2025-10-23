Что такое PARSIQ (PRQ)

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems. PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PARSIQ (PRQ) Официальный веб-сайт

Прогноз цены PARSIQ (USD)

Сколько будет стоить PARSIQ (PRQ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PARSIQ (PRQ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PARSIQ.

Проверьте прогноз цены PARSIQ!

PRQ на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика PARSIQ (PRQ)

Понимание токеномики PARSIQ (PRQ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PRQ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PARSIQ (PRQ) Сколько стоит PARSIQ (PRQ) на сегодня? Актуальная цена PRQ в USD – 0,00609589 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PRQ в USD? $ 0,00609589 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PRQ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PARSIQ? Рыночная капитализация PRQ составляет $ 1,78M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PRQ? Циркулирующее предложение PRQ составляет 292,76M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PRQ? PRQ достиг максимальной цены (ATH) в 2,62 USD . Какова была минимальная цена PRQ за все время (ATL)? PRQ достиг минимальной цены (ATL) в 0,0018575 USD . Каков объем торгов PRQ? Объем торгов за последние 24 часа для PRQ составляет -- USD . Вырастет ли PRQ в цене в этом году? PRQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PRQ для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии PARSIQ (PRQ)