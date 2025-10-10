Токеномика PARSIQ (PRQ)

Информация о PARSIQ (PRQ)

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

Официальный сайт:
https://reactive.network/

Токеномика PARSIQ (PRQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PARSIQ (PRQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRQ, изучите текущую цену PRQ!

