Токеномика PARSIQ (PRQ) Откройте для себя ключевую информацию о PARSIQ (PRQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PARSIQ (PRQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PARSIQ (PRQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,99M $ 1,99M $ 1,99M Общее предложение: $ 310,26M $ 310,26M $ 310,26M Оборотное предложение: $ 292,76M $ 292,76M $ 292,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,11M $ 2,11M $ 2,11M Исторический максимум: $ 2,62 $ 2,62 $ 2,62 Исторический минимум: $ 0,0018575 $ 0,0018575 $ 0,0018575 Текущая цена: $ 0,00680066 $ 0,00680066 $ 0,00680066 Узнайте больше о цене PARSIQ (PRQ) Купить PRQ сейчас!

Информация о PARSIQ (PRQ) PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems. PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems. Официальный сайт: https://reactive.network/

Токеномика PARSIQ (PRQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PARSIQ (PRQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRQ, изучите текущую цену PRQ!

Прогноз цены PRQ Хотите узнать, куда может двигаться PRQ? Наша страница прогноза цены PRQ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PRQ прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!