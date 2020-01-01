Токеномика Para (PARA)
Информация о Para (PARA)
PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely.
At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.
Токеномика и анализ цен Para (PARA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Para (PARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Para (PARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Para (PARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PARA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PARA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARA, изучите текущую цену PARA!
Прогноз цены PARA
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.