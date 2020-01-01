Токеномика Para (PARA)

Токеномика Para (PARA)

Откройте для себя ключевую информацию о Para (PARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Para (PARA)

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely.

At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

Официальный сайт:
https://para.global/

Токеномика и анализ цен Para (PARA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Para (PARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 229,67K
$ 229,67K$ 229,67K
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
$ 36,19B
$ 36,19B$ 36,19B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 317,29K
$ 317,29K$ 317,29K
Исторический максимум:
$ 0,00201605
$ 0,00201605$ 0,00201605
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Para (PARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Para (PARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PARA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PARA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARA, изучите текущую цену PARA!

Прогноз цены PARA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.