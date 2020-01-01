Токеномика Para (PARA) Откройте для себя ключевую информацию о Para (PARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Para (PARA) PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation. Официальный сайт: https://para.global/ Купить PARA сейчас!

Токеномика и анализ цен Para (PARA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Para (PARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 229,67K $ 229,67K $ 229,67K Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 36,19B $ 36,19B $ 36,19B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 317,29K $ 317,29K $ 317,29K Исторический максимум: $ 0,00201605 $ 0,00201605 $ 0,00201605 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Para (PARA)

Токеномика Para (PARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Para (PARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PARA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PARA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARA, изучите текущую цену PARA!

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