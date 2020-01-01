Токеномика StarHeroes (STAR) Откройте для себя ключевую информацию о StarHeroes (STAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StarHeroes (STAR) Представляем StarHeroes от STAR Studio - новаторскую web3-игру, выходящую за рамки традиционных космических шутеров. Благодаря поддержке GameSwift, гранту Microsoft и ведущим специалистам из Cyberpunk2077, The Witcher и Ubisoft, StarHeroes становится первым в истории многопользовательским космическим шутером, созданным для киберспорта. Официальный сайт: https://starheroes.community/ Whitepaper: https://wiki.starheroes.community/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6 Купить STAR сейчас!

Токеномика и анализ цен StarHeroes (STAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarHeroes (STAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 801,67K $ 801,67K $ 801,67K Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 136,15M $ 136,15M $ 136,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,12M $ 4,12M $ 4,12M Исторический максимум: $ 1,3 $ 1,3 $ 1,3 Исторический минимум: $ 0,005799236639580247 $ 0,005799236639580247 $ 0,005799236639580247 Текущая цена: $ 0,005888 $ 0,005888 $ 0,005888 Узнайте больше о цене StarHeroes (STAR)

Токеномика StarHeroes (STAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StarHeroes (STAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAR, изучите текущую цену STAR!

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