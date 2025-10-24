Текущая цена PandaPump сегодня составляет 0,00010199 USD. Следите за обновлениями цены PPUMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PPUMP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PandaPump сегодня составляет 0,00010199 USD. Следите за обновлениями цены PPUMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PPUMP прямо сейчас на MEXC.

Цена PandaPump (PPUMP)

$0,00010199
График цены PandaPump (PPUMP) в реальном времени
Информация о ценах PandaPump (PPUMP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,00012239
$ 0,00007785
--

--

-1,96%

-1,96%

Текущая цена PandaPump (PPUMP) составляет $0,00010199. За последние 24 часа PPUMP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PPUMP за все время составляет $ 0,00012239, а минимальная – $ 0,00007785.

Что касается краткосрочной динамики, PPUMP изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -1,96% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PandaPump (PPUMP)

$ 472,32K
--
$ 472,32K
4,63B
4 631 123 719,16035
Текущая рыночная капитализация PandaPump составляет $ 472,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PPUMP составляет 4,63B, а общее предложение – 4631123719.16035. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 472,32K.

История цен PandaPump (PPUMP) в USD

За сегодня изменение цены PandaPump на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PandaPump на USD составило $ -0,0000018342.
За последние 60 дней изменение цены PandaPump на USD составило $ -0,0000108612.
За последние 90 дней изменение цены PandaPump на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000018342-1,79%
60 дней$ -0,0000108612-10,64%
90 дней$ 0--

Что такое PandaPump (PPUMP)

welcome to pandapump the world of pandapump Greetings, PandaPals, and welcome to PandaPump! I’m PicoPanda, the driving force behind this exhilarating crypto extravaganza. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time.

Now I see you’re eager to jump in and join our PandaPump crusade, but hold up! Even in our fun and wild world, there are guidelines to keep everything flowing smoothly. In the PandaPump forest, we live by the ‘8 Rules of PandaPump’ – the heartbeat of our community, the foundation of our values, and the core of our mission to build something great together and keep the adventure alive.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PandaPump (PPUMP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PandaPump (USD)

Сколько будет стоить PandaPump (PPUMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PandaPump (PPUMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PandaPump.

Проверьте прогноз цены PandaPump!

PPUMP на местную валюту

Токеномика PandaPump (PPUMP)

Понимание токеномики PandaPump (PPUMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PPUMP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PandaPump (PPUMP)

Сколько стоит PandaPump (PPUMP) на сегодня?
Актуальная цена PPUMP в USD – 0,00010199 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PPUMP в USD?
Текущая цена PPUMP в USD составляет $ 0,00010199. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PandaPump?
Рыночная капитализация PPUMP составляет $ 472,32K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PPUMP?
Циркулирующее предложение PPUMP составляет 4,63B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PPUMP?
PPUMP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00012239 USD.
Какова была минимальная цена PPUMP за все время (ATL)?
PPUMP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00007785 USD.
Каков объем торгов PPUMP?
Объем торгов за последние 24 часа для PPUMP составляет -- USD.
Вырастет ли PPUMP в цене в этом году?
PPUMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PPUMP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.