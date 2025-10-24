Текущая цена Pancake Bunny сегодня составляет 0.0362427 USD. Следите за обновлениями цены BUNNY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUNNY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pancake Bunny сегодня составляет 0.0362427 USD. Следите за обновлениями цены BUNNY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUNNY прямо сейчас на MEXC.

Цена Pancake Bunny (BUNNY)

Текущая цена 1 BUNNY в USD:

$0.0362427
+1.70%1D
График цены Pancake Bunny (BUNNY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:16:38 (UTC+8)

Информация о ценах Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.03388918
Мин 24Ч
$ 0.03691569
Макс 24Ч

$ 0.03388918
$ 0.03691569
$ 512.75
$ 0.03211505
-0.17%

+1.70%

-5.37%

-5.37%

Текущая цена Pancake Bunny (BUNNY) составляет $0.0362427. За последние 24 часа BUNNY торговался в диапазоне от $ 0.03388918 до $ 0.03691569, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BUNNY за все время составляет $ 512.75, а минимальная – $ 0.03211505.

Что касается краткосрочной динамики, BUNNY изменился на -0.17% за последний час, на +1.70% за 24 часа и на -5.37% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pancake Bunny (BUNNY)

$ 18.49K
--
$ 553.58K
510.23K
15,274,247.51454069
Текущая рыночная капитализация Pancake Bunny составляет $ 18.49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUNNY составляет 510.23K, а общее предложение – 15274247.51454069. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 553.58K.

История цен Pancake Bunny (BUNNY) в USD

За сегодня изменение цены Pancake Bunny на USD составило $ +0.00060651.
За последние 30 дней изменение цены Pancake Bunny на USD составило $ -0.0017737974.
За последние 60 дней изменение цены Pancake Bunny на USD составило $ -0.0098808328.
За последние 90 дней изменение цены Pancake Bunny на USD составило $ -0.023922458401341845.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00060651+1.70%
30 дней$ -0.0017737974-4.89%
60 дней$ -0.0098808328-27.26%
90 дней$ -0.023922458401341845-39.76%

Что такое Pancake Bunny (BUNNY)

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pancake Bunny (BUNNY)

Прогноз цены Pancake Bunny (USD)

Сколько будет стоить Pancake Bunny (BUNNY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pancake Bunny (BUNNY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pancake Bunny.

Проверьте прогноз цены Pancake Bunny!

BUNNY на местную валюту

Токеномика Pancake Bunny (BUNNY)

Понимание токеномики Pancake Bunny (BUNNY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BUNNY прямо сейчас!

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.