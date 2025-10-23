Текущая цена OUTLAW Crypto Games сегодня составляет 0,00261563 USD. Следите за обновлениями цены OUTLAW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OUTLAW прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OUTLAW Crypto Games сегодня составляет 0,00261563 USD. Следите за обновлениями цены OUTLAW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OUTLAW прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о OUTLAW

Информация о цене OUTLAW

Официальный сайт OUTLAW

Токеномика OUTLAW

Прогноз цен OUTLAW

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип OUTLAW Crypto Games

Цена OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Не в листинге

Текущая цена 1 OUTLAW в USD:

$0,00261563
$0,00261563$0,00261563
-1,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:57:14 (UTC+8)

Информация о ценах OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00246248
$ 0,00246248$ 0,00246248
Мин 24Ч
$ 0,00264236
$ 0,00264236$ 0,00264236
Макс 24Ч

$ 0,00246248
$ 0,00246248$ 0,00246248

$ 0,00264236
$ 0,00264236$ 0,00264236

$ 0,02415954
$ 0,02415954$ 0,02415954

$ 0,00246248
$ 0,00246248$ 0,00246248

+0,71%

-1,01%

-12,52%

-12,52%

Текущая цена OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) составляет $0,00261563. За последние 24 часа OUTLAW торговался в диапазоне от $ 0,00246248 до $ 0,00264236, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OUTLAW за все время составляет $ 0,02415954, а минимальная – $ 0,00246248.

Что касается краткосрочной динамики, OUTLAW изменился на +0,71% за последний час, на -1,01% за 24 часа и на -12,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 2,60M
$ 2,60M$ 2,60M

--
----

$ 2,60M
$ 2,60M$ 2,60M

995,20M
995,20M 995,20M

995 199 199,399567
995 199 199,399567 995 199 199,399567

Текущая рыночная капитализация OUTLAW Crypto Games составляет $ 2,60M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OUTLAW составляет 995,20M, а общее предложение – 995199199.399567. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,60M.

История цен OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) в USD

За сегодня изменение цены OUTLAW Crypto Games на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены OUTLAW Crypto Games на USD составило $ -0,0015609091.
За последние 60 дней изменение цены OUTLAW Crypto Games на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены OUTLAW Crypto Games на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,01%
30 дней$ -0,0015609091-59,67%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены OUTLAW Crypto Games (USD)

Сколько будет стоить OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OUTLAW Crypto Games.

Проверьте прогноз цены OUTLAW Crypto Games!

OUTLAW на местную валюту

Токеномика OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Понимание токеномики OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OUTLAW прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Сколько стоит OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) на сегодня?
Актуальная цена OUTLAW в USD – 0,00261563 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OUTLAW в USD?
Текущая цена OUTLAW в USD составляет $ 0,00261563. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OUTLAW Crypto Games?
Рыночная капитализация OUTLAW составляет $ 2,60M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OUTLAW?
Циркулирующее предложение OUTLAW составляет 995,20M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OUTLAW?
OUTLAW достиг максимальной цены (ATH) в 0,02415954 USD.
Какова была минимальная цена OUTLAW за все время (ATL)?
OUTLAW достиг минимальной цены (ATL) в 0,00246248 USD.
Каков объем торгов OUTLAW?
Объем торгов за последние 24 часа для OUTLAW составляет -- USD.
Вырастет ли OUTLAW в цене в этом году?
OUTLAW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OUTLAW для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:57:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.