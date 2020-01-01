Токеномика OSCA Stack (OSCA) Откройте для себя ключевую информацию о OSCA Stack (OSCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OSCA Stack (OSCA) OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity. Официальный сайт: https://oscastack.com Купить OSCA сейчас!

Токеномика и анализ цен OSCA Stack (OSCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OSCA Stack (OSCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,89M $ 2,89M $ 2,89M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,89M $ 2,89M $ 2,89M Исторический максимум: $ 3,42 $ 3,42 $ 3,42 Исторический минимум: $ 0,349303 $ 0,349303 $ 0,349303 Текущая цена: $ 2,91 $ 2,91 $ 2,91 Узнайте больше о цене OSCA Stack (OSCA)

Токеномика OSCA Stack (OSCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OSCA Stack (OSCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSCA, изучите текущую цену OSCA!

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