Цена OSCA Stack (OSCA)
Текущая цена OSCA Stack (OSCA) сегодня составляет 1,65 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,65M USD. Цена OSCA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка OSCA Stack:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены OSCA Stack в течение дня составляет +0,93%
- Оборотное предложение составляет 1,00M USD
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За сегодня изменение цены OSCA Stack на USD составило $ +0,0152398.
За последние 30 дней изменение цены OSCA Stack на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены OSCA Stack на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены OSCA Stack на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,0152398
|+0,93%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен OSCA Stack: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+7,39%
+0,93%
+23,11%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.
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|1 OSCA к RUB
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|1 OSCA к INR
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|1 OSCA к IDR
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|1 OSCA к KRW
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Bs165
|1 OSCA к PKR
Rs466,884
|1 OSCA к KZT
₸845,7075
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฿53,46
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