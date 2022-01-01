Токеномика OpenBlox (OBX) Откройте для себя ключевую информацию о OpenBlox (OBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OpenBlox (OBX) OpenBlox is an EVM-based NFT gaming and web3 platform with a focus and play-and-earn/move-and-earn, and IP branding. With OpenBlox NFTs holders gain access to a variety of games, and web3 lifestyle apps including a turn-based deck-builder card game which will be released later in 2022. Официальный сайт: https://openblox.io/ Купить OBX сейчас!

Токеномика и анализ цен OpenBlox (OBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenBlox (OBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,92K $ 5,92K $ 5,92K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,54B $ 3,54B $ 3,54B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,73K $ 16,73K $ 16,73K Исторический максимум: $ 0,02521963 $ 0,02521963 $ 0,02521963 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене OpenBlox (OBX)

Токеномика OpenBlox (OBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpenBlox (OBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBX, изучите текущую цену OBX!

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