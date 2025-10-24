Что такое Open Source (OS)

OpenSource - The Internet Of Codes OpenSource is a decentralized development platform that revolutionizes how developers collaborate and get rewarded. Push code to permanent storage on Arweave, earn $OS tokens automatically, and build your on-chain reputation.

Источник Open Source (OS) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Open Source (OS)

Понимание токеномики Open Source (OS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Open Source (OS) Сколько стоит Open Source (OS) на сегодня? Актуальная цена OS в USD – 0,00215394 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OS в USD? $ 0,00215394 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Open Source? Рыночная капитализация OS составляет $ 215,39K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OS? Циркулирующее предложение OS составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) OS? OS достиг максимальной цены (ATH) в 0,04628724 USD . Какова была минимальная цена OS за все время (ATL)? OS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00211288 USD . Каков объем торгов OS? Объем торгов за последние 24 часа для OS составляет -- USD . Вырастет ли OS в цене в этом году? OS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OS для более подробного анализа.

