Прогноз цены Onocoy Token (ONO) (USD)

Получите прогнозы цены Onocoy Token на 2026, 2027, 2028, 2030 и последующие годы. Предскажите, насколько вырастет ONO в ближайшие 5 лет или более. Мгновенно прогнозируйте будущие ценовые сценарии на основе рыночных тенденций и настроений.

Введите число от -100 до 1 000, чтобы спрогнозировать цену Onocoy Token
%

*Отказ от ответственности: Все прогнозы цен основаны на пользовательских данных.

Onocoy Token Прогноз Цены
--
----
0,00%
USD
Фактический
Прогноз
Прогноз цены Onocoy Token на 2025-2050 годы (USD)

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2025 год (текущий год)

Согласно вашему прогнозу, Onocoy Token потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,028102.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2026 год (следующий год)

Согласно вашему прогнозу, Onocoy Token потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,029507.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2027 год (через 2 года)

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ONO составляет $ 0,030983 с темпом роста 10,25%.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2028 год (через 3 года)

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ONO в 2028 году составит $ 0,032532 при темпе роста 15,76%.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2029 год (через 4 года)

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ONO в 2029 году составит $ 0,034158 при темпе роста 21,55%.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2030 год (через 5 лет)

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ONO в 2030 году составит $ 0,035866 при темпе роста 27,63%.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2040 год (через 15 лет)

В 2040 году цена Onocoy Token потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,058423.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 2050 год (через 25 лет)

В 2050 году цена Onocoy Token потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,095165.

Год
Цена
Рост
  • 2025
    $ 0,028102
    0,00%
  • 2026
    $ 0,029507
    5,00%
  • 2027
    $ 0,030983
    10,25%
  • 2028
    $ 0,032532
    15,76%
  • 2029
    $ 0,034158
    21,55%
  • 2030
    $ 0,035866
    27,63%
  • 2031
    $ 0,037660
    34,01%
  • 2032
    $ 0,039543
    40,71%
Год
Цена
Рост
  • 2033
    $ 0,041520
    47,75%
  • 2034
    $ 0,043596
    55,13%
  • 2035
    $ 0,045776
    62,89%
  • 2036
    $ 0,048064
    71,03%
  • 2037
    $ 0,050468
    79,59%
  • 2038
    $ 0,052991
    88,56%
  • 2039
    $ 0,055641
    97,99%
  • 2040
    $ 0,058423
    107,89%
Показать больше

Краткосрочный прогноз цены Onocoy Token на сегодня, завтра, этой недели и 30 дней

Дата
Прогноз цены
Рост
  • October 24, 2025(Сегодня)
    $ 0,028102
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 0,028106
    0,01%
  • October 31, 2025(На этой неделе)
    $ 0,028129
    0,10%
  • November 23, 2025(30 дней)
    $ 0,028217
    0,41%
Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на сегодня

Прогнозируемая цена для ONO на October 24, 2025(Сегодня), составляет 0,028102$. Этот прогноз основан на предоставленном проценте роста, давая пользователям представление о возможном движении цены на сегодняшний день.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на завтра

Для October 25, 2025(Завтра) прогноз цены ONO, с использованием 5% ежегодного роста составляет 0,028106$. Эти результаты предлагают оценочный прогноз стоимости токена на основе выбранных параметров.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на эту неделю

К October 31, 2025(На этой неделе) прогнозируемая цена для ONO, с использованием годового темпа роста 5%, составит 0,028129$. Этот недельный прогноз основан на том же проценте роста, чтобы дать представление о возможных тенденциях цены в ближайшие дни.

Прогноз цены Onocoy Token (ONO) на 30 дней

Смотря на 30 дней вперед, прогнозируемая цена для ONO составляет 0,028217$. Этот прогноз основан на ежегодном росте 5%, чтобы оценить, на каком уровне может находиться стоимость токена через месяц.

Текущая статистика цены Onocoy Token

--
----

--

$ 11,22M
$ 11,22M$ 11,22M

399,29M
399,29M 399,29M

--
----

--

Последняя цена ONO составляет --. Ее изменение за сутки составляет 0,00%, а объем торгов за сутки – --.
Кроме того, ONO имеет оборотное предложение в 399,29M и общую рыночную капитализацию в $ 11,22M.

Историческая цена Onocoy Token

Согласно последним данным на странице текущей цены Onocoy Token, текущая цена Onocoy Token составляет 0,028102USD. Оборотное предложение Onocoy Token(ONO) составляет 399,29M ONO , что дает ему рыночную капитализацию в 11 220 941$.

Период
Изменение(%)
Изменение(USD)
Максимум
Минимум
  • 24 часа
    2,38%
    $ 0,000653
    $ 0,029452
    $ 0,027027
  • 7 дней
    -0,05%
    $ -0,000016
    $ 0,035146
    $ 0,027162
  • 30 дней
    -23,04%
    $ -0,006475
    $ 0,035146
    $ 0,027162
24-часовая производительность

За последние 24 часа Onocoy Token продемонстрировал изменение цены на 0,000653$, что отражает изменение стоимости на 2,38%.

7-дневная производительность

За последние 7 дней Onocoy Token торговался на максимуме 0,035146$ и минимуме 0,027162$. Его цена изменилась на -0,05%. Этот недавний тренд демонстрирует потенциал ONO для дальнейшего движения на рынке.

30-дневная производительность

За последний месяц Onocoy Token испытал изменение на -23,04%, что составляет примерно -0,006475$ от его стоимости. Это указывает на то, что ONO может испытать дальнейшие изменения цены в ближайшем будущем.

Как работает модуль прогнозирования цены Onocoy Token (ONO)?

Модуль прогнозирования цены Onocoy Token — это удобный инструмент, предназначенный для того, чтобы помочь вам оценить потенциальные будущие цены ONO на основе ваших собственных предположений о росте. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или любознательным инвестором, этот модуль предлагает простой и интерактивный способ прогнозирования будущей стоимости токена.

1. Введите ваш прогноз роста

Начните с ввода желаемого процента роста, который может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от вашего взгляда на рынок. Это может отразить ваши ожидания относительно Onocoy Token на следующий год, пять лет или даже десятилетия вперед.

2. Рассчитать будущую цену

После того как вы введете темп роста, нажмите кнопку «Рассчитать». Модуль мгновенно вычислит прогнозируемую будущую цену ONO, предоставив вам наглядное представление о том, как ваш прогноз влияет на стоимость токена с течением времени.

3. Исследуйте различные сценарии

Вы можете экспериментировать с различными темпами роста, чтобы увидеть, как разные рыночные условия могут повлиять на цену Onocoy Token. Эта гибкость позволяет анализировать как оптимистичные, так и консервативные прогнозы, что помогает принимать более обоснованные решения.

4. Настроения пользователей и инсайты сообщества

Модуль также интегрирует данные о настроениях пользователей, позволяя вам сравнить свои прогнозы с прогнозами других пользователей. Этот коллективный вклад предоставляет ценную информацию о том, как сообщество воспринимает будущее ONO.

Технические индикаторы для прогнозирования цен

Для повышения точности прогноза модуль использует различные технические индикаторы и рыночные данные. К ним относятся:

Экспоненциальные скользящие средние (EMA): Помогают отслеживать тренд цены токена, сглаживая колебания и предоставляя информацию о возможных разворотах тренда.

Полосы Боллинджера: Измеряют рыночную волатильность и помогают выявить потенциальные условия перекупленности или перепроданности.

Индекс относительной силы (RSI): Оценка импульса ONO для определения, находится ли он в бычьей или медвежьей фазе.

Конвергенция и дивергенция скользящих средних (MACD): Оценка силы и направления ценовых движений для определения возможных точек входа и выхода. Сочетая эти индикаторы с данными о рынке в реальном времени, модуль предоставляет динамичный прогноз цены, помогая вам получить более глубокое представление о будущем потенциале Onocoy Token.

Почему прогноз цены ONO важен?

Прогнозы цен ONO важны по нескольким причинам, и инвесторы занимаются ими для различных целей:

Разработка инвестиционной стратегии: Прогнозы помогают инвесторам формулировать стратегии. Оценивая будущие цены, они могут принять решение, когда покупать, продавать или удерживать криптовалюту.

Оценка рисков: Понимание потенциальных движений цен позволяет инвесторам оценить риски, связанные с конкретным криптоактивом. Это важно для управления и снижения возможных потерь.

Анализ рынка: Прогнозы часто включают анализ рыночных тенденций, новостей и исторических данных. Этот всесторонний анализ помогает инвесторам понять динамику рынка и факторы, влияющие на изменения цен.

Диверсификация портфеля: Прогнозируя, какие криптовалюты могут показать хороший результат, инвесторы могут соответственно диверсифицировать свои портфели, распределяя риски между различными активами.

Долгосрочное планирование: Инвесторы, ориентирующиеся на долгосрочные прибыли, полагаются на прогнозы, чтобы определить криптовалюты с потенциалом для будущего роста.

Психологическая подготовленность: Знание возможных сценариев цен готовит инвесторов эмоционально и финансово к рыночной волатильности.

Вовлеченность сообщества: Прогнозы цен на криптовалюту часто становятся поводом для обсуждений среди инвесторов, что приводит к более глубокому пониманию и коллективной мудрости о рыночных тенденциях.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Стоит ли сейчас инвестировать в ONO?
Согласно вашим прогнозам, ONO достигнет -- undefined, что делает токен достойным внимания.
Каков прогноз цены на ONO в следующем месяце?
Согласно инструменту прогнозирования цены Onocoy Token (ONO), прогнозируемая цена ONO достигнет -- undefined.
Сколько будет стоить 1 ONO в 2026 году?
Цена 1 Onocoy Token (ONO) сегодня составляет --. Согласно приведенному выше модулю прогнозирования, ONO вырастет на 0,00%, достигнув -- в 2026 году.
Какова прогнозируемая цена ONO в 2027 году?
Прогнозируется, что Onocoy Token (ONO) будет ежегодно расти в цене на 0,00%, достигнув -- за 1 ONO к 2027 году.
Какова предполагаемая целевая цена ONO в 2028 году?
Согласно вашему прогнозу цены, Onocoy Token (ONO) вырастет на 0,00%, а прогнозируемая целевая цена составит -- в 2028 году.
Какова предполагаемая целевая цена ONO в 2029 году?
Согласно вашему прогнозу цены, Onocoy Token (ONO) вырастет на 0,00%, а прогнозируемая целевая цена составит -- в 2029 году.
Сколько будет стоить 1 ONO в 2030 году?
Цена 1 Onocoy Token (ONO) сегодня составляет --. Согласно приведенному выше модулю прогнозирования, ONO вырастет на 0,00%, достигнув -- в 2030 году.
Каков прогноз цены ONO на 2040 год?
Прогнозируется, что Onocoy Token (ONO) будет ежегодно расти в цене на 0,00%, достигнув -- за 1 ONO к 2040 году.
Отказ от ответственности

Содержание, опубликованное на наших страницах прогнозов цен криптовалюты, основано на информации и отзывах, предоставленных нам пользователями MEXC и/или другими сторонними источниками. Оно предоставляется вам на условиях "как есть" исключительно в информационных и иллюстративных целях, без каких-либо заверений или гарантий любого рода. Важно отметить, что представленные прогнозы цен могут быть неточными и не должны рассматриваться как таковые. Будущие цены могут значительно отличаться от представленных прогнозов, и на них не следует полагаться при принятии инвестиционных решений.

Кроме того, данный контент не должен рассматриваться как финансовая консультация, а также как рекомендация к покупке какого-либо конкретного продукта или услуги. MEXC не несет никакой ответственности перед вами за любые убытки, которые вы можете понести в результате ссылки, использования и/или доверия к любому контенту, опубликованному на наших страницах прогнозов цен криптовалюты. Необходимо помнить, что цены цифровых активов подвержены высокому рыночному риску и волатильности. Стоимость ваших инвестиций может как уменьшиться, так и увеличиться, и нет никаких гарантий возврата первоначально вложенной суммы. В конечном счете, вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Пожалуйста, помните, что прошлые результаты не являются надежным предсказателем будущих результатов. Вы должны инвестировать только в те продукты, с которыми вы знакомы и понимаете связанные с ними риски. Тщательно изучите свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультируйтесь с независимым финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.