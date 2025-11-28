Что такое ONO

Токеномика Onocoy Token (ONO) Откройте для себя ключевую информацию о Onocoy Token (ONO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Onocoy Token (ONO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Onocoy Token (ONO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,49M $ 13,49M $ 13,49M Общее предложение: $ 809,74M $ 809,74M $ 809,74M Оборотное предложение: $ 406,01M $ 406,01M $ 406,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,91M $ 26,91M $ 26,91M Исторический максимум: $ 0,084078 $ 0,084078 $ 0,084078 Исторический минимум: $ 0,01903203 $ 0,01903203 $ 0,01903203 Текущая цена: $ 0,0332364 $ 0,0332364 $ 0,0332364 Узнайте больше о цене Onocoy Token (ONO) Купить ONO сейчас!

Информация о Onocoy Token (ONO) Официальный сайт: https://onocoy.com/ Whitepaper: https://3173123995-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FjBN41DfVchs8L33Unu18%2Fuploads%2FQpIpACfvhopWB2HuLyNn%2Fonocoy_whitepaper_301.pdf?alt=media&token=a5b8c9f4-b0e1-4f8f-a5fe-c604a373d015

Токеномика Onocoy Token (ONO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Onocoy Token (ONO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONO, изучите текущую цену ONO!

