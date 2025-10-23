Что такое Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach. The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve. Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Источник Onchain Yield Coin (ONYC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Onchain Yield Coin (ONYC)

Понимание токеномики Onchain Yield Coin (ONYC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Onchain Yield Coin (ONYC) Сколько стоит Onchain Yield Coin (ONYC) на сегодня? Актуальная цена ONYC в USD – 1,041 USD . Какова текущая цена ONYC в USD? $ 1,041 . Какова рыночная капитализация Onchain Yield Coin? Рыночная капитализация ONYC составляет $ 104,12M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ONYC? Циркулирующее предложение ONYC составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ONYC? ONYC достиг максимальной цены (ATH) в 1,045 USD . Какова была минимальная цена ONYC за все время (ATL)? ONYC достиг минимальной цены (ATL) в 1,005 USD . Каков объем торгов ONYC? Объем торгов за последние 24 часа для ONYC составляет -- USD .

