Что такое OKBDOGE (OKBDOGE)

OKBDOGE is a sincere experiment, a deliberate experiment in complete decentralization, and a game between coin holders and traders. It's both a great retreat and a great entry point. Please enjoy the sparks of this collision. Mechanism: The first fair launch on the entire network. The LP pool automatically flows back to the black hole. 3% tax: 50 million coin holders receive dividends from WOKB. 2% tax: LP pool flows back to the black hole.

Токеномика OKBDOGE (OKBDOGE)

Понимание токеномики OKBDOGE (OKBDOGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OKBDOGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OKBDOGE (OKBDOGE) Сколько стоит OKBDOGE (OKBDOGE) на сегодня? Актуальная цена OKBDOGE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OKBDOGE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OKBDOGE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация OKBDOGE? Рыночная капитализация OKBDOGE составляет $ 58,84K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OKBDOGE? Циркулирующее предложение OKBDOGE составляет 210,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) OKBDOGE? OKBDOGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,0000013 USD . Какова была минимальная цена OKBDOGE за все время (ATL)? OKBDOGE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов OKBDOGE? Объем торгов за последние 24 часа для OKBDOGE составляет -- USD . Вырастет ли OKBDOGE в цене в этом году? OKBDOGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OKBDOGE для более подробного анализа.

