Текущая цена Official PPshow сегодня составляет 0,00133354 USD. Следите за обновлениями цены PP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Official PPshow сегодня составляет 0,00133354 USD. Следите за обновлениями цены PP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PP прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 PP в USD:

$0,00133354
+4,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Official PPshow (PP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:01:30 (UTC+8)

Информация о ценах Official PPshow (PP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00122364
Мин 24Ч
$ 0,00133476
Макс 24Ч

$ 0,00122364
$ 0,00133476
$ 0,00356566
$ 0,00122364
+0,22%

+4,56%

-17,92%

-17,92%

Текущая цена Official PPshow (PP) составляет $0,00133354. За последние 24 часа PP торговался в диапазоне от $ 0,00122364 до $ 0,00133476, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PP за все время составляет $ 0,00356566, а минимальная – $ 0,00122364.

Что касается краткосрочной динамики, PP изменился на +0,22% за последний час, на +4,56% за 24 часа и на -17,92% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Official PPshow (PP)

$ 666,99K
--
$ 1,07M
501,97M
801 971 158,311849
Текущая рыночная капитализация Official PPshow составляет $ 666,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PP составляет 501,97M, а общее предложение – 801971158.311849. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,07M.

История цен Official PPshow (PP) в USD

За сегодня изменение цены Official PPshow на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Official PPshow на USD составило $ -0,0005869216.
За последние 60 дней изменение цены Official PPshow на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Official PPshow на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,56%
30 дней$ -0,0005869216-44,01%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Official PPshow (PP)

Прогноз цены Official PPshow (USD)

Сколько будет стоить Official PPshow (PP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Official PPshow (PP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Official PPshow.

Проверьте прогноз цены Official PPshow!

PP на местную валюту

Токеномика Official PPshow (PP)

Понимание токеномики Official PPshow (PP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Official PPshow (PP)

Сколько стоит Official PPshow (PP) на сегодня?
Актуальная цена PP в USD – 0,00133354 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PP в USD?
Текущая цена PP в USD составляет $ 0,00133354. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Official PPshow?
Рыночная капитализация PP составляет $ 666,99K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PP?
Циркулирующее предложение PP составляет 501,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PP?
PP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00356566 USD.
Какова была минимальная цена PP за все время (ATL)?
PP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00122364 USD.
Каков объем торгов PP?
Объем торгов за последние 24 часа для PP составляет -- USD.
Вырастет ли PP в цене в этом году?
PP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PP для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Official PPshow (PP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

