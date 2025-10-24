Что такое Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end. This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It's about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

Источник Official PPshow (PP) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Official PPshow (PP)

Понимание токеномики Official PPshow (PP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Official PPshow (PP) Сколько стоит Official PPshow (PP) на сегодня? Актуальная цена PP в USD – 0,00133354 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PP в USD? $ 0,00133354 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Official PPshow? Рыночная капитализация PP составляет $ 666,99K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PP? Циркулирующее предложение PP составляет 501,97M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PP? PP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00356566 USD . Какова была минимальная цена PP за все время (ATL)? PP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00122364 USD . Каков объем торгов PP? Объем торгов за последние 24 часа для PP составляет -- USD . Вырастет ли PP в цене в этом году? PP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PP для более подробного анализа.

