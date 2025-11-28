Токеномика Official PPshow (PP)

Откройте для себя ключевую информацию о Official PPshow (PP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 23:01:05 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Official PPshow (PP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Official PPshow (PP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,54M

Общее предложение:
$ 785,20M

Оборотное предложение:
$ 501,97M

FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,10M

Исторический максимум:
$ 0,01444103

Исторический минимум:
$ 0,00122364

Текущая цена:
$ 0,00852857


Информация о Official PPshow (PP)

Официальный сайт:
https://theppshow.online
Whitepaper:
https://theppshow.online/wp-content/uploads/whitepaper.pdf

Токеномика Official PPshow (PP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Official PPshow (PP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PP, изучите текущую цену PP!

Прогноз цены PP

Хотите узнать, куда может двигаться PP? Наша страница прогноза цены PP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

