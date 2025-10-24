Что такое Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World's First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds. Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings. Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards. By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it's building the human layer of the internet.

Источник Nuwa World by Virtuals (NUWA) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить Nuwa World by Virtuals (NUWA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nuwa World by Virtuals (NUWA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nuwa World by Virtuals.

NUWA на местную валюту

Токеномика Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Понимание токеномики Nuwa World by Virtuals (NUWA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NUWA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nuwa World by Virtuals (NUWA) Сколько стоит Nuwa World by Virtuals (NUWA) на сегодня? Актуальная цена NUWA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NUWA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NUWA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nuwa World by Virtuals? Рыночная капитализация NUWA составляет $ 162,20K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NUWA? Циркулирующее предложение NUWA составляет 249,11M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NUWA? NUWA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00128685 USD . Какова была минимальная цена NUWA за все время (ATL)? NUWA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NUWA? Объем торгов за последние 24 часа для NUWA составляет -- USD . Вырастет ли NUWA в цене в этом году? NUWA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NUWA для более подробного анализа.

