Цена Nuwa World by Virtuals (NUWA)
+1,13%
+0,75%
-5,38%
-5,38%
Текущая цена Nuwa World by Virtuals (NUWA) составляет --. За последние 24 часа NUWA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NUWA за все время составляет $ 0,00128685, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, NUWA изменился на +1,13% за последний час, на +0,75% за 24 часа и на -5,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Nuwa World by Virtuals составляет $ 162,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NUWA составляет 249,11M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 651,10K.
За сегодня изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,75%
|30 дней
|$ 0
|-41,69%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.
Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.
Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.
By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Сколько будет стоить Nuwa World by Virtuals (NUWA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nuwa World by Virtuals (NUWA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nuwa World by Virtuals.
Проверьте прогноз цены Nuwa World by Virtuals!
Понимание токеномики Nuwa World by Virtuals (NUWA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NUWA прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.