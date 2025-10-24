Текущая цена Nuwa World by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NUWA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NUWA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nuwa World by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NUWA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NUWA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Nuwa World by Virtuals

Цена Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Не в листинге

Текущая цена 1 NUWA в USD:

$0,00065255
$0,00065255$0,00065255
+0,70%1D
mexc
USD
График цены Nuwa World by Virtuals (NUWA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:00:48 (UTC+8)

Информация о ценах Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00128685
$ 0,00128685$ 0,00128685

$ 0
$ 0$ 0

+1,13%

+0,75%

-5,38%

-5,38%

Текущая цена Nuwa World by Virtuals (NUWA) составляет --. За последние 24 часа NUWA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NUWA за все время составляет $ 0,00128685, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NUWA изменился на +1,13% за последний час, на +0,75% за 24 часа и на -5,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nuwa World by Virtuals (NUWA)

$ 162,20K
$ 162,20K$ 162,20K

--
----

$ 651,10K
$ 651,10K$ 651,10K

249,11M
249,11M 249,11M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nuwa World by Virtuals составляет $ 162,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NUWA составляет 249,11M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 651,10K.

История цен Nuwa World by Virtuals (NUWA) в USD

За сегодня изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nuwa World by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,75%
30 дней$ 0-41,69%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

Источник Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Токеномика Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Понимание токеномики Nuwa World by Virtuals (NUWA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NUWA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Сколько стоит Nuwa World by Virtuals (NUWA) на сегодня?
Актуальная цена NUWA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NUWA в USD?
Текущая цена NUWA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nuwa World by Virtuals?
Рыночная капитализация NUWA составляет $ 162,20K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NUWA?
Циркулирующее предложение NUWA составляет 249,11M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NUWA?
NUWA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00128685 USD.
Какова была минимальная цена NUWA за все время (ATL)?
NUWA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NUWA?
Объем торгов за последние 24 часа для NUWA составляет -- USD.
Вырастет ли NUWA в цене в этом году?
NUWA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NUWA для более подробного анализа.
