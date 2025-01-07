Цена Noti (NOTI)
Текущая цена Noti (NOTI) сегодня составляет 0.03008606 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 748.56K USD. Цена NOTI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Noti:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.36K USD
- Изменение цены Noti в течение дня составляет -2.65%
- Оборотное предложение составляет 24.87M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене NOTI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах NOTI.
За сегодня изменение цены Noti на USD составило $ -0.00081967805686688.
За последние 30 дней изменение цены Noti на USD составило $ -0.0062179221.
За последние 60 дней изменение цены Noti на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Noti на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00081967805686688
|-2.65%
|30 дней
|$ -0.0062179221
|-20.66%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Noti: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.21%
-2.65%
-6.67%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 NOTI к AUD
A$0.0478368354
|1 NOTI к GBP
￡0.0237679874
|1 NOTI к EUR
€0.028581757
|1 NOTI к USD
$0.03008606
|1 NOTI к MYR
RM0.1350864094
|1 NOTI к TRY
₺1.0632413604
|1 NOTI к JPY
¥4.73855445
|1 NOTI к RUB
₽3.2038645294
|1 NOTI к INR
₹2.5795787844
|1 NOTI к IDR
Rp485.2589643218
|1 NOTI к PHP
₱1.7473983648
|1 NOTI к EGP
￡E.1.523858939
|1 NOTI к BRL
R$0.1844275478
|1 NOTI к CAD
C$0.0430230658
|1 NOTI к BDT
৳3.6698975988
|1 NOTI к NGN
₦46.5007134754
|1 NOTI к UAH
₴1.2759498046
|1 NOTI к VES
Bs1.59456118
|1 NOTI к PKR
Rs8.4156727032
|1 NOTI к KZT
₸15.9690789268
|1 NOTI к THB
฿1.0382699306
|1 NOTI к TWD
NT$0.983814162
|1 NOTI к CHF
Fr0.027077454
|1 NOTI к HKD
HK$0.2337686862
|1 NOTI к MAD
.د.م0.3017631818