Что такое Norm (NORM)

Wife, kids, 9-5 grind. Alarm clock blaring at 6am. Same coffee. Same commute. Same boss breathing down his neck. Day after day, life on autopilot. Nothing exciting. Nothing different. Just Norm being… well, Norm. Until now. Norm got tired of living inside the simulation. Tired of watching whales pump and dump while the little guy gets scraps. So he did something no one expected. Norm launched $NORM – a coin for normal people. No VC backers, no secret agendas, no false promises of Lambos and private jets. Just Norm, breaking free from the loop, proving even the most "normal" guy can shake up the system. This isn't just a token. It's disruption disguised as ordinary. It's Norm's rebellion.

Источник Norm (NORM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Norm (USD)

Проверьте прогноз цены Norm!

NORM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Norm (NORM)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Norm (NORM) Сколько стоит Norm (NORM) на сегодня? Актуальная цена NORM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NORM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NORM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Norm? Рыночная капитализация NORM составляет $ 92,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NORM? Циркулирующее предложение NORM составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) NORM? NORM достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NORM за все время (ATL)? NORM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NORM? Объем торгов за последние 24 часа для NORM составляет -- USD . Вырастет ли NORM в цене в этом году? NORM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NORM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Norm (NORM)