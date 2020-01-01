Токеномика NFTify (N1)

Токеномика NFTify (N1)

Откройте для себя ключевую информацию о NFTify (N1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NFTify (N1)

NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost.

Официальный сайт:
https://nftify.network/

Токеномика и анализ цен NFTify (N1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFTify (N1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,73K
$ 35,73K$ 35,73K
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 20,36M
$ 20,36M$ 20,36M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 350,94K
$ 350,94K$ 350,94K
Исторический максимум:
$ 0,220832
$ 0,220832$ 0,220832
Исторический минимум:
$ 0,00123037
$ 0,00123037$ 0,00123037
Текущая цена:
$ 0,00175468
$ 0,00175468$ 0,00175468

Токеномика NFTify (N1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NFTify (N1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов N1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов N1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой N1, изучите текущую цену N1!

Прогноз цены N1

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.