Токеномика NFTify (N1) Откройте для себя ключевую информацию о NFTify (N1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFTify (N1) NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. Официальный сайт: https://nftify.network/ Купить N1 сейчас!

Токеномика и анализ цен NFTify (N1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFTify (N1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,73K $ 35,73K $ 35,73K Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 20,36M $ 20,36M $ 20,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 350,94K $ 350,94K $ 350,94K Исторический максимум: $ 0,220832 $ 0,220832 $ 0,220832 Исторический минимум: $ 0,00123037 $ 0,00123037 $ 0,00123037 Текущая цена: $ 0,00175468 $ 0,00175468 $ 0,00175468 Узнайте больше о цене NFTify (N1)

Токеномика NFTify (N1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFTify (N1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов N1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов N1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой N1, изучите текущую цену N1!

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