Токеномика Nash (NEX) Откройте для себя ключевую информацию о Nash (NEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nash (NEX) Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Официальный сайт: https://nash.io/en/ Купить NEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Nash (NEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nash (NEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,11M $ 4,11M $ 4,11M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 43,65M $ 43,65M $ 43,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,71M $ 4,71M $ 4,71M Исторический максимум: $ 3,31 $ 3,31 $ 3,31 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,096111 $ 0,096111 $ 0,096111 Узнайте больше о цене Nash (NEX)

Токеномика Nash (NEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nash (NEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEX, изучите текущую цену NEX!

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