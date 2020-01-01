Токеномика Myro ($MYRO) Откройте для себя ключевую информацию о Myro ($MYRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Myro ($MYRO) Myro the dog: Named after Solana Co-Founder Raj Gokal’s dog Myro. Официальный сайт: http://myrothedog.com Купить $MYRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Myro ($MYRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Myro ($MYRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,81M $ 18,81M $ 18,81M Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,81M $ 18,81M $ 18,81M Исторический максимум: $ 0,442834 $ 0,442834 $ 0,442834 Исторический минимум: $ 0,00199487 $ 0,00199487 $ 0,00199487 Текущая цена: $ 0,01881463 $ 0,01881463 $ 0,01881463 Узнайте больше о цене Myro ($MYRO)

Токеномика Myro ($MYRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Myro ($MYRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $MYRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $MYRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MYRO, изучите текущую цену $MYRO!

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